У Києві до 13 зросла кількість загиблих – ДСНС

У Києві до 13 зросла кількість загиблих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"13 людей загинули, ще понад 30 – постраждали. Врятувати вдалося 34 людей", – сказано в Телеграм.

Як повідомляється, на місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Також за двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.

Між тим, до ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

Інформація оновлюється, додали у відомстві.