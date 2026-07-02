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Троє чоловіків постраждали через ворожу атаку на Київщині

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Троє чоловіків постраждали через ворожу атаку на Київщині
Фото: Київська ОВА

Унаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога на Київщину постраждали троє чоловіків, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків", – написав він у телеграмі.

За його словами, двоє постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів.

Він зазначив, що постраждалі перебувають під наглядом лікарів та отримують усю необхідну медичну допомогу.

Також ще один чоловік отримав різані рани обличчя. Всю необхідну допомогу йому надали на місці.

 

#постраждалі #київська #атака
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