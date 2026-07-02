Четверо постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків

У ніч проти четверга російський БпЛА атакував Слобідський район Харкова, зафіксоване влучання у гараж на території приватного домоволодіння, є постраждалі.

"Виникла пожежа. Вогнем знищено два автомобілі, також горіла покрівля житлового будинку. Гостру реакцію на стрес отримали чоловік та три жінки", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Орім того, напередодні ввечері російський БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-3" атакував Довжик Золочівської територіальної громади Богодухівського району області. Пошкоджено ферму. Загинули 10 телят, ще 10 – постраждали.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).