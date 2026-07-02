Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 360 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 57 артсистем, п'ять бронемашин, 2123 БПЛА, а також 360 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб, танків – 12 069 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од, артилерійських систем – 45 168 (+57) од, РСЗВ – 1 910 (+7) од, засоби ППО – 1 459 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од, крилаті ракети – 4 798 (+1) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од, спеціальна техніка – 4 376 (+7) од", – йдеться в повідомленні.
Дані уточнюються.