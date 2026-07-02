Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив 11 загиблих у Києві внаслідок атаки РФ.

"У столиці на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. На жаль, кількість потерпілих зростатиме. Люди продовжують звертатися по допомогу", – написав він у телеграмі.

За його словами, найбільше від ворожих ударів постраждав Київ. У Дарницькому районі знищено частину дев'ятиповерхівки. Працівники Держслужба з НС зараз працюють над порятунком людей з-під завалів.

Міністр зазначив, що на цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них – деблокували зі смертельної пастки.

Також є інформація про безвісти зниклих, яких шукають. Пошуково-рятувальна операція триває.

Клименко додав, що всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

Як повідомлялося, у Києві до 11 зросла кількість жертв російської атаки, а постраждалих уже 56 осіб, повідомив уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець.

У ніч на 2 липня РФ завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Найбільший удар дістався Києву, внаслідок якого число підтверджених загиблих становить дев'ять осіб, а постраждалих уже 56 людей.