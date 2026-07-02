РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали три людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Дві людини дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками", – написав він у телеграмі.

За його словами, на Нікопольщині – Нікополь, Покровську, Марганецьку і Мирівську громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автівки.

У Павлограді горіли більш ніж десяток легкових та вантажних авто і мотоциклів.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарське і Петропавлівська громада. Зайнялася чотириповерхівка. Постраждали дві людини.

В Апостоловому Криворізького району понівечена АЗС.

У Дніпровському районі потерпали Солонянська і Новоолександрівська громади. Виникли пожежі.