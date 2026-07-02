У Києві змінили рух громадського транспорту через наслідки російської атаки – КМДА

Громадський транспорт Києві у четвер курсуватиме зі змінами через масовану російську атаку, яка спричинила пошкодження контактної мережі.

Як повідомляє пресслужба київської міської держадміністрації, через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух, зокрема, тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50.

Також трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Між тим, додатково організовано рух автобусів за маршрутами трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний" та тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".

Також у зв'язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів №№ 114,118 організовано вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.