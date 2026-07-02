Сибіга про ворожу атаку: Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ

Україна очікує міжнародної відповіді та конкретних дій для зупинення терору РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши не зволікати з рішеннями щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони.

"Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді. Не лише слів осуду, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше! Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні негайно, а не пізніше! Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні негайно, а не пізніше!", – наголосив він.

За словами Сибіги, головне прохання України до партнерів після ночі російських обстрілів Києва "не зволікати з рішеннями щодо протиповітряної оборони для України".

"Щонайменше 10 людей загинули в результаті жорстокого нападу Росії на столицю України з використанням усіх типів ракет та безпілотників. На жаль, це число може ще зрости. Рятувальні команди продовжують свою роботу", – зазначив міністр.

Глава МЗС зазначив, що Росія обстрілювала житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

"Військовий злочинець Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти мирних жителів, жінок та дітей. Тому що у своїй війні проти Сил оборони України він не може досягти жодного результату", – пише він.

За словами глави МЗС, такі удари є тяжкими воєнними злочинами, і він інформує про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи до відповідальності та рішучих дій.

Сибіга зазначив, що на другий день робочої поїздки до Японії повідомить всіх своїх співрозмовників про удар РФ та необхідність посилення тиску на агресора та підтримки українського народу.

"Я також хочу особливо наголосити, що аморально виправдовувати російські звірства проти українців, кажучи, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по Росії. Не ставте знак рівності між агресором і країною, яка захищається від агресії. Не виправдовуйте звірства, які неможливо виправдати", – підкреслив він.

За словами міністра, в цій війні є агресор і країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія не має права завдавати жодних ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях у Росії. Ця війна стосується не лише України, вона стосується принципів. І нам потрібно, щоб кожен у світі був принциповим у цей складний час", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Найбільший удар дістався Києву, внаслідок якого число підтверджених загиблих становить дев'ять осіб, а постраждалих уже 56 людей.