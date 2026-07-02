Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Російські війська на ранок четверга завдали більше 900 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого три людини постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. 3 людини поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що 2 ракети ворог спрямував по Запоріжжю.

Також війська РФ здійснили 16 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Новояковлівці, Григорівці, Любицькому, Верхній Терсі, Червоній Криниці, Сонячному, Мирівці, Данилівці та Новоселівці.

Між тим, 652 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Балабине, Таврійське, Новорозівку, Нововасилівку, Новоіванівку, Новоолександрівку, Степне, Біленьке, Канівське, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Степовому та Комишувасі, а 231 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 116 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.