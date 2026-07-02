Уже дев'ятеро загиблих через нічну атаку РФ Києва, ще 34 постраждалих

Жертв російської нічної масованої атаки Києва вже дев'ятеро та 34 постраждалих, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Відомо про 9 підтверджених загиблих, перевіряється інформація ще щодо кількох осіб, але роботи на місцях тривають. Також підтверджено 34 поранених, у тому числі щонайменше 1 дитина", – написав він у телеграм.

За словами Ткаченка, станом на 07:00 внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

"Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих. Кияни, в жодному разі не варто нехтувати сигналами тривоги. росіяни дуже цілеспрямовано б'ють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну сутність", – закликав він.

За його словами, зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями.