Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії
Події

Уже дев'ятеро загиблих через нічну атаку РФ Києва, ще 34 постраждалих

1 хв читати
Додати як джерело
Уже дев'ятеро загиблих через нічну атаку РФ Києва, ще 34 постраждалих
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Жертв російської нічної масованої атаки Києва вже дев'ятеро та 34 постраждалих, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Відомо про 9 підтверджених загиблих, перевіряється інформація ще щодо кількох осіб, але роботи на місцях тривають. Також підтверджено 34 поранених, у тому числі щонайменше 1 дитина", – написав він у телеграм.

За словами Ткаченка, станом на 07:00 внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

"Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих. Кияни, в жодному разі не варто нехтувати сигналами тривоги. росіяни дуже цілеспрямовано б'ють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну сутність", – закликав він.

За його словами, зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями.

 

#київ #жертви #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Україна не отримувала офіційно усі деталі щодо справи про підрив на газопроводі "Північний потік", відповідні органи України та Німеччини мають зв'яз…

Читати
Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

Український народ заслуговує на європейський спосіб життя, і Росія не може перемогти у цій війні, заявив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін. "…

Читати
Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її для військового виробництва, повідомив прем'єр-міністр …

Читати