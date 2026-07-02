2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 липня відзначають День податківця України.

Ще сьогодні Всесвітній день дикобраза, Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО.

40 років від дня відкриття (1986) у Києві Національного музею літератури України

Православна церква - покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні.

День 1588 Російська агресія - Day 1588 Russian aggression

День податківця України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 25.06.2020 р. № 252/2020.

Від заснування незалежної України постало актуальне питання утворення системи податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року було ухвалено закон про державну податкову службу. До документу декілька разів були внесені зміни, спрямовані на розробку шляхів нарахування та стягнення податків, проведення реорганізацій та створення нових підрозділів у регіонах.

Сучасна податкова система бере до уваги досвіді країн Європи, задля проведення реформи, що сприяла би розвитку підприємництва та стимуляції добровільного виконання вимог компетентного та прозорого податкового законодавства.

Всесвітній день дикобраза

2 липня щороку відзначається Всесвітній день дикобраза — неофіційне свято, яке присвячене цим унікальним тваринам. Цей день є чудовою нагодою дізнатися більше про дикобразів, їхню поведінку, середовище існування та важливу роль у природних екосистемах.

Міжнародний день спортивного журналіста

У цей день у 1924 році у Парижі була створена асоціація спортивної преси, яка об'єднала понад 150 спілок журналістів. До неї пізніше увійшли представники інформаційних агенцій, інтернет-видань, телебачення, радіо та пресслужб.

Відзначають з 1995 року.

Всесвітній день НЛО

День НЛО в усьому світі відзначається 2 липня. Святкування присвячене дослідникам, що вивчають явища, які неможливо пояснити науково.

Народилися в цей день:

540 років від дня народження Якопо Сансовіно (справж. – Татті) (1486–1570), італійського художника, архітектора, скульптора;

120 років від дня народження Петра Стефановича Андрусіва (1906–1981), українського живописця, графіка, ілюстратора, іконописця, педагога, громадського діяча (США);

120 років від дня народження Ганса Альбрехта Бете (1906–2005), німецького та американського фізика-теоретика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1967);

100 років від дня народження Андрія Федоровича Омельченка (1926–1981), українського бандуриста, співака, педагога;

50 років від дня народження Романа Чехуна (1976-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1900 — Відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;

1951 — Радянська газета "Правда" засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну";

1956 — Розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

2011 — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Церковне свято

Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні

У роки правління візантійського імператора Льва Великого, Македонянина (457-474), брати Гальба і Кандид, наближені до царя, вирушили з Константинополя до Святої Землі на поклоніння Богові у тамтешніх святих місцях. Вони зупинилася на нічліг у невеличкому селищі біля Назарета, в будинку старенької юдейки. В домі їх увагу привернули запалені свічки і фіміам. На питання, що за святиня знаходиться в будинку, благочестива жінка довго не хотіла відповідати, але після невідступних прохань врешті відповіла, що зберігає коштовну святиню - Ризу Богородиці, від якої відбувається багато чудесних Господніх зцілень. Пресвята Діва перед Успінням подарувала одну зі Своїх риз благочестивій дівчині-юдейці з цього роду, заповівши їй передати її перед смертю також дівчині. Так, від покоління до покоління, Риза Богоматері зберігалася в цій родині.

Дорогоцінний ковчег, що містив священну Ризу, був перевезений до Константинополя. Святий Геннадій, Патріарх Царгородський і імператор Лев, дізнавшись про священну знахідку, переконалися у нетлінності святої Ризи Богородиці і з трепетом приклалися до неї.

У Влахерні, на березі моря, був споруджений новий храм на честь Богоматері. 2 липня 458 року святитель Геннадій з належним торжеством переніс священну Ризу у Влахернський храм, вклавши її в новий ковчег.

Щоразу під час ворожих навал Господь, за заступництвом Пресвятої Богородиці, рятував місто, якому Вона дарувала Свою священну Ризу. Так було під час облоги Константинополя аварами в 626, персами - в 677, арабами - у 717 роках.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Зосима, Юліан, Марія, Олександр.

З прикмет цього дня:

Не слід залишати брудний посуд або речі на ніч — вважається, що це притягує в дім біди та сварки. Також не рекомендується зрізати гілки берези або рубати дерева, щоб не втратити внутрішній спокій і добробут. Вирушати в далеку дорогу 2 липня — до розчарувань або труднощів у дорозі.