Київщина готується до опалювального сезону та посилює енергетичну стійкість – Калашник

На Київщині триває реалізація заходів із посилення енергетичної стійкості та підготовки до нового опалювального сезону, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник за підсумками засідання Ради оборони області.

"Усі разом працюємо над реалізацією планів стійкості: вводимо додаткову розподілену енергетичну та теплову генерацію, будуємо захист об'єктів критичної інфраструктури, забезпечуємо автономність закладів соціальної сфери, замінюємо зношені мережі систем водопостачання та водовідведення, запускаємося генераторами та сторіджами", – написав Калашник у телеграмі.

За його словами, під час засідання Ради оборони також звірили готовність профільних служб до нового опалювального сезону.

Крім того, учасники засідання обговорили питання пожежної безпеки в умовах високої пожежної небезпеки, реалізацію державної ветеранської політики, літнє оздоровлення дітей, роботу соціальних служб та благоустрій територій.

Калашник наголосив, що головним пріоритетом для обласної влади залишається безпека жителів, стабільна робота громад та готовність Київщини до можливих викликів.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10688?single