Уже восьмеро загиблих внаслідок атаки РФ по Києву, ще 25 людей поранені – КМВА

Уже восьмеро загиблих внаслідок атаки РФ по Києву, ще 25 людей поранені, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз кількість жертв російського удару зросла до 8", – пише він у телеграм.

Глава КМВА зазначив, що ворог вкотре цілеспрямовано б'є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів.

Також є серйозні руйнування та значна кількість потерпілих, у тому числі дітей.

"Ситуація дуже динамічна", – зазначив він.

Також, за словами Ткаченка, ще 25 людей дістали поранення.

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