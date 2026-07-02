Російська атака спричинила пошкодження у п'яти районах Київщини

Унаслідок ворожої атаки у Київській області зафіксовані наслідки у п'яти районах, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. На жаль, є наслідки ворожої атаки вже у п'яти районах області", – написав він у телеграмі.

Калашник зазначив, що в Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку. Також пошкоджено автомобіль.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

У Обухівському та Фастівському районах зазнали пошкоджень приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10693