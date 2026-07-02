Уже шестеро постраждалих у Києві, в місті вирують пожежі – мер

Шестеро людей постраждали в Києві внаслідок масованої комбінованої ворожої атаки ракет і дронів, в місті також вирують пожежі, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі відомо про шістьох постраждалих у столиці. Всіх їх медики госпіталізували", – пише він у телеграмі.

Кличко зазначив, що в Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків біля житлового будинку, в одній із квартир будинку заблоковані люди. Також у Дарниці є загоряння приватних будинків.

У Святошинському районі теж пожежа в приватному будинку. Також в іншому приватному будинку, в який влучили уламки, заблоковані люди.

Глава КМВА Тимур Ткаченко в свою чергу пише про зафіксовані наслідки в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському, Солом'янському та Подільському районах.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/7005

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