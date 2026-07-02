У Сумах і трьох громадах області загасили пожежі, спричинені російськими атаками

У місті Суми і трьох громадах Сумської області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російських атак протягом середи, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Сумах через удари російських безпілотників палав цивільний транспорт, а за іншою адресою виникла пожежа на відкритій території.

У Буринській та Тростянецькій громадах під атакою опинилися сільськогосподарські підприємства.

Крім того, у Білопільській громаді під ударом перебував житловий сектор, зокрема палали три будівлі господарського призначення.

Як зазначили в ДСНС, рятувальники ліквідували всі пожежі та надали першочергову допомогу громадянам.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid02axxgjxXV1vJs1B6cDGqcz36ai1aF7iVJ2VPyWGcgHgWvNwzFfYEB838yov1JisJ3l?locale=uk_UA