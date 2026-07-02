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У Києві після масованої атаки РФ пошкоджені житлові будинки та медзаклад, є заблоковані люди та постраждалі медпрацівники

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У двох районах Києва внаслідок російської масовано-комбінованої атаки сталося руйнування житлових будинків та пожежа у багатоповерхівці, повідомляє міська влада.

Так, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі руйнування житлового будинку. У Голосіївському районі пожежа у багатоповерхівці.

Також у Деснянському районі часткове руйнування житлового будинку.

Між тим, мер Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди. Рятувальники прямують на місце.

Ткаченко також додав, що у Шевченківському районі часткове руйнування медичного закладу.

Кличко також додав, що в Шевченківському районі поранені 5 медпрацівників. Один із них (парамедик) у вкрай важкому стані.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/2517

https://t.me/tkachenkotymur/2518

https://t.me/vitaliy_klitschko/7001

https://t.me/vitaliy_klitschko/7002

#київ #руйнування #атака
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