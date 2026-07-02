На фронті відбулось 210 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 210 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 210 бойових зіткнень. Агресор завдав двох ракетних ударів (із застосуванням двох ракет), 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6667 дронів-камікадзе та здійснив 2150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, шість з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев'яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

Шість спроб загарбників просунутися відбито на лиманському напрямку в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки. Одне боєзіткнення наразі ще триває.

На краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

23 атаки здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 22 окупанти та 21 – поранено; знищено склад боєприпасів, склад ПММ, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки противника, дві одиниці спеціальної техніки, одна броньована бойова машина, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в генштабі.

На олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Січневе, Злагода.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Гуляйпільське та Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0k6JYfWdGFn9niSxrQW6AJbLFRhQezqtN5DQoHRzq6MWAgZiEMYVpFXyHCnANp7zgl