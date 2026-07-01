DeepState: у червні приріст окупованої території становив 84 кв. км, але без урахування звільнених ЗСУ ділянок

Російські війська у червні окупували 84 кв. км української території, однак з урахуванням ділянок, звільнених Силами оборони України, приріст окупованої площі може вдруге поспіль виявитися від'ємним, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Згідно з нашою мапою, за червень приріст окупованих територій склав 84 кв км. При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати і якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число", – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що кількість російських штурмових дій у червні зросла ще на 4,4%, однак це пов'язано зі зміною їхнього характеру. За оцінкою DeepState, дедалі частіше окупанти здійснюють атаки малими групами або поодинці.

Водночас у другій половині червня російські війська досягли певних успіхів у районі Костянтинівки, на Добропільсько-Костянтинівському напрямку та поблизу Гуляйполя, що дозволило їм дещо покращити ситуацію порівняно з травнем.

У DeepState також повідомили, що очікують у липні інформації про успіхи українських військ на одному з напрямків, а розвиток ситуації на фронті значною мірою залежатиме від рішень українського військового командування.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23612