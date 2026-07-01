Axios повідомив про спроби США змінити позицію Ірану щодо Ормузької протоки

У переговорах з Іраном США наполягають на тому, що він може отримати більше коштів завдяки повній реалізації меморандуму між двома країнами, ніж за рахунок стягнення мита з суден, що проходять через Ормузьку протоку, повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника.

За його словами, іранську сторону переконують, що якщо за умовами угоди США скасують санкції, то Іран зможе отримувати кошти від вільного продажу нафти та інших ресурсів «у 100 разів більше, ніж використовуючи гангстерську тактику зі стягненням мита».

"Ми переконуємо їх мислити ширше про їхні ж можливості в контексті більш широкої угоди з ядерної тематики та про невтручання у внутрішні справи", — сказав співрозмовник видання.

При цьому спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер намагаються донести до іранської сторони точку зору Вашингтона, що вимога сплати грошей за прохід Ормузької протоки може завдати удару по американо-іранським домовленостям.

Джерело Axios у країнах регіону підтвердило повідомлення про те, що США та Іран домовилися розморозити перший транш заблокованих іранських коштів. Йдеться про 3 млрд доларів, однак їх не передадуть Ірану готівкою; натомість Іран зможе купувати на ці кошти товари для гуманітарних потреб, принаймні частину з них — у США. Американські чиновники спростовують інформацію про подібні домовленості.