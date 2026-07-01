Голова CENTCOM обговорив із представниками міністерств оборони країн Близького Сходу питання безпеки в регіоні

Голова Центрального командування ЗС США (CENTCOM - ІФУ) адмірал Бред Купер у середу провів у Бахрейні зустріч із представниками оборонних відомств 12 країн Близького Сходу для обговорення питань регіональної безпеки, повідомляє командування.У рамках діалогу "сторони обговорили поточну ситуацію у сфері безпеки та можливості розширення співпраці в оборонній сфері", йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що "учасники зустрічі підкреслили свою прихильність забезпеченню безперешкодного руху торгових суден через Ормузьку протоку".

"Ми продовжуємо діяти пліч-о-пліч з нашими регіональними партнерами, — заявив Купер. — Обговорення, що відбулися, підтвердили нашу спільну прихильність забезпеченню безпеки та стабільності в регіоні".

У CENTCOM нагадали, що США та регіональні партнери спільно забезпечують функціонування найбільшої та найдосконалішої у світі системи протиповітряної та протиракетної оборони. У січні командування та країни регіону створили новий координаційний центр з питань ППО на Близькому Сході, призначений для обміну інформацією, оповіщення про загрози та реагування на надзвичайні ситуації.