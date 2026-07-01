Засідання Ради Україна-НАТО на саміті в Анкарі відбудеться на рівні глав МЗС

Засідання Ради Україна-НАТО на саміті альянсу в Анкарі відбудеться на рівні міністрів закордонних справ в форматі робочої вечері.

Про це у середу в Брюсселі журналістам повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк.

"Це саміт включає глав держав та урядів тридцяти двох союзників, також буде Україна-НАТО робоча вечеря на рівні міністрів закордонних справ, також ще одна робоча вечеря – за участю партнерів з Азійсько-Тихоокеанського (Індо-Тихоокеанського) регіону на рівні міністрів оборони", – сказав він.

Як відомо, саме такий формат проведення Ради України-НАТО був і на саміті в Гаазі минулого року.

Озтюрк наголосив, що лідери під час саміту обговорять "всі питання". "Ми сподіваємося, що успішно проведемо цей саміт. Туреччина, як приймаюча країна, підготовила Анкару до цього саміту, і для цього ми доклали всіх зусиль", – додав турецький дипломат.