WOG закриває на ніч свої мережі АЗК у Києві через можливу масовану атаку РФ

Мережа автозаправних комплексів WOG на ніч закриває свої точки у Києві та Київській області через можливу масовану атаку РФ, повідомляє пресслужба компанії.

"У зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та пересувань. Бережіть себе та подбайте про власну безпеку", – йдеться в повідомленні у Facebook.

АЗК будуть зачинені з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026, зазначили в компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/azkWOG/posts/pfbid02hJLtVjTL3p3qfbXhAAuUxAxxMkvcaDtvrM7oFP4iq9p3KPqc1hc5zVmqjUgCnuZql