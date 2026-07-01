Федоров: уряд затвердив перший прозорий механізм експорту української зброї

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Кабінет міністрів України затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння, який передбачає чіткі правила співпраці виробників із міжнародними партнерами за умови пріоритетного забезпечення потреб Сил оборони України, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння. Це завдання, яке поставив президент України, щоб українські виробники отримали зрозумілі правила роботи з міжнародними партнерами, могли масштабувати виробництво, залучати інвестиції та водночас гарантувати першочергове забезпечення потреб Сил оборони України", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що вперше створили чітку процедуру, яка встановлює єдині правила для держави, виробників і партнерів.

За його словами, новий механізм працюватиме наступним чином:

– країни – партнери Drone Deal, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології та працювати безпосередньо з українськими виробниками;

– запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт від виробників. Її розглядатимуть у чітко визначений термін – до 30 днів. Механізм поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 млн грн;

– перелік держав-партнерів формуватиме міністерство закордонних справ, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, – Міноборони разом з іншими уповноваженими органами.

Між тим, як повідомляє Федоров, українські технології залишаються під захистом держави. Передавання відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а реекспорт або передання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України. Якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

При цьому Федоров підкреслив, що експорт українського озброєння можливий лише за умови гарантованого забезпечення українського війська.

"Якщо держава має потребу в певному озброєнні, дозвіл може бути не наданий. Водночас виробник зможе експортувати продукцію, якщо гарантує одночасне виконання державного контракту та експортного замовлення", – пояснив він.

Глава Міноборони зазначив, що український defense tech уже довів свою ефективність на полі бою. "Наше завдання – створити умови, за яких українські виробники зможуть масштабувати виробництво, відкривати нові ринки та залучати міжнародні інвестиції, не втрачаючи пріоритету забезпечення Сил оборони", – наголосив міністр.

Він додав, що відкриття експорту – це ще один крок до розвитку української оборонної промисловості та зміцнення економіки.