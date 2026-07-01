Зеленський про головування Ірландії в Раді ЄС: розраховуємо, що це головування стане часом важливих рішень

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Ірландії, провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, обговорили подальші кроки для просування України до повноправного членства у Європейському Союзі та посилення санкційного тиску на Росію.

"Разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном скоординували пріоритети українського порядку денного на час головування Ірландії в Раді Євросоюзу", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили практичні кроки, які необхідні для максимально оперативного просування України до повноправного членства у Європейському Союзі. "Скоординувалися також щодо подальшої підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", – додав Зеленський

"Дякую Ірландії та всім нашим європейським партнерам за підтримку України. Розраховуємо, що це головування стане часом важливих рішень", – наголосив Зеленський.