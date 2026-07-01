Інтерфакс-Україна
Події
21:37 01.07.2026

Зеленський про головування Ірландії в Раді ЄС: розраховуємо, що це головування стане часом важливих рішень

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Зеленський про головування Ірландії в Раді ЄС: розраховуємо, що це головування стане часом важливих рішень
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Ірландії, провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, обговорили подальші кроки для просування України до повноправного членства у Європейському Союзі та посилення санкційного тиску на Росію.

"Разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном скоординували пріоритети українського порядку денного на час головування Ірландії в Раді Євросоюзу", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили практичні кроки, які необхідні для максимально оперативного просування України до повноправного членства у Європейському Союзі. "Скоординувалися також щодо подальшої підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", – додав Зеленський

"Дякую Ірландії та всім нашим європейським партнерам за підтримку України. Розраховуємо, що це головування стане часом важливих рішень", – наголосив Зеленський.

 

Теги: #головування #єс #зеленський

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