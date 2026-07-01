Уряд України запустив спеціальний механізм контрольованого експорту зброї – Свириденко

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Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій до держав-партнерів у форматі Drone Deal, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Кожен експортний контракт має працювати на головну мету – сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для нашого Війська. 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% – від експорту комплектуючих спрямовуватимуться до спецфонду держбюджету на розвиток українського ОПК", – написала вона у Телеграмі у середу.

Очільниця уряду підкреслила, що мінімальна сума контракту для готових виробів – від 15 млн грн. Для комплектуючих це обмеження не діє. "Новий механізм діятиме протягом воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом.

"Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт. У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший державний замовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар включено до Переліку критичних товарів", – підкреслила Свириденко.

За її словами, Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС – перелік держав, до яких дозволений експорт.

"Ми також захищаємо українські технології. Вони передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем використання та реекспорту. Сьогодні понад половина озброєння на фронті – українського виробництва. Українські зброярі нарощують виробництво безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів, комплектуючих та інших оборонних технологій", – додала вона.