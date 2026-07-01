Україна та Швеція обговорили етапи постачання винищувачів Gripen для захисту неба – Федоров

Міністри оборони України Михайло Федоров та Швеції Пол Йонсон обговорили розширення оборонного партнерства двох країн та етапи реалізації постачання сучасних винищувачів Gripen для захисту українського неба.

"Сучасні винищувачі Gripen, ракети до ППО та defense tech – розширюємо оборонне партнерство зі Швецією. Провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Подякував Швеції за історичне рішення щодо постачання сучасних винищувачів Gripen для посилення захисту українського неба", – повідомив Федоров у Телеграм.

За його словами, сторони обговорили наступні етапи реалізації цієї ініціативи, зокрема підготовку українських пілотів. Однією з ключових переваг Gripen є можливість застосовувати ракети Meteor. Це одна з важливих переваг літака для захисту українського неба, зазначив український міністр.

"Окремий фокус – ППО. Швеція вже спрямувала близько $500 млн у механізм PURL, який дає змогу оперативно забезпечувати Україну критично необхідним озброєнням. Працюємо над подальшим постачанням ракет до систем ППО та розвитком нашого антибалістичного проєкту – це один із ключових пріоритетів для захисту українських міст", – написав Федоров.

Також важливий напрям співпраці двох країн – розвиток middle- та deep strike-спроможностей. "Такі рішення дають змогу системно уражати російську логістику, склади, техніку, командні пункти та іншу військову інфраструктуру противника", – наголосив глава Міноборони.

Крім того, міністри окремо зосередилися на розвитку співпраці між оборонними індустріями. Зокрема, обговорили запуск Brave Sweden за моделлю українського кластера Brave1 та підготовку Drone Deal.

"Україна готова ділитися бойовим досвідом і технологіями сучасної війни, щоб разом розвивати defense tech-проєкти, які посилюватимуть обороноздатність обох країн. Вдячний Швеції за лідерство, швидкість рішень та готовність системно розвивати наше оборонне партнерство", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном підисав угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.