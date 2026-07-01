Інтерфакс-Україна
Події
21:01 01.07.2026

Китай і Росія спільно провели у 2025 році секретні військові навчання – ЗМІ

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Китай і Росія спільно провели у 2025 році секретні військові навчання в контексті війни з Україною, повідомляє Reuters з посиланням на європейських посадовців та секретні документи.

"За словами двох європейських чиновників та документів, з якими ознайомилося агентство Reuters, таємне військове навчання російських військ Китаєм минулого року було особисто схвалено міністром оборони президента Володимира Путіна та безпосередньо залучено щонайменше чотирьох російських та китайських генералів", -йдеться у повідомленні агентства у середу.

За словами чиновників, участь таких високопоставлених осіб у навчанні, пов'язаному з війною в Україні, свідчить про важливість для Росії та Китаю такої співпраці, яка викликала тривогу в Європі, навіть попри те, що Пекін заперечує її існування.

У секретному російському документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, міститься пряме посилання на внутрішній указ, виданий міністром оборони Андрієм Бєлоусовим у серпні 2025 року. У ньому йдеться, що відповідно до рішення Бєлоусова делегація збройних сил Росії вирушила до Китаю для участі у навчальних навчаннях на об'єктах Народно-визвольної армії (НВАК).

У тому ж звіті детально описано один із навчальних курсів – тритижневий сеанс, присвячений радіологічному, хімічному та біологічному захисту на військовому об'єкті в Пекіні в листопаді.

 

Теги: #китай #рф #військові

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