До 33 зросла кількість постраждалих через авіаудари по Харкову, загинув підліток

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За оновленими даними, з 31 до 33 збільшилася кількість постраждалих внаслідок серії авіаударів, завданих ворогом по Харкову.

"Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець, ще 33 людини отримали травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих – троє дітей", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Влучання КАБів спровоковало пожежі, у Київському, Основ'янському та Новобаварському районах міста пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки, багатоквартирний будинок, скління медичного закладу, господарчі споруди та автомобілі.

За фактом обстрілів відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.