Кулеба: 20 модульних відділень "Укрпошти" встановлено у шести прифронтових областях України за підтримки Японії

20 модульних відділень "Укрпошти" встановлено у шести прифронтових областях України за підтримки уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Нові відділення встановили у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях – там, де стаціонарні будівлі були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Кулеби, відділення оснащені всім необхідним для роботи та надання базових послуг. Люди можуть отримувати пенсії, соціальні виплати, поштові відправлення та інші необхідні сервіси навіть у тих громадах, де капітальне відновлення наразі неможливе.

За даними Мінрозвитку, від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила 49 відділень Укрпошти, ще 648 – зазнали пошкоджень.

"Передача модульних відділень стала можливою в межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції, який Мінрозвитку реалізує спільно з JICA за фінансування уряду Японії. За попередні фази цієї програми Україна отримала понад $700 млн допомоги. Наразі триває реалізація п'ятої фази", – зазначив Кулеба.

"Дякую уряду Японії та JICA за підтримку України, наших людей і громад", – додав він.