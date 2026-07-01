Зеленський: сподіваюся, що польський уряд підтримає євроінтеграцію України

Україна та Польща мають певні труднощі в історії, однак зараз необхідна одностайність у безпеці України, яка захищає ЄС, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми сусіди, і звісно, що у нас є певні труднощі в нашій історії. Але ви знаєте, більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, ми захищаємо ЄС. І ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

За його словами, Україна є сильним партнером і добрим другом нашим сусідам.

"І сподіваюся, що наші сусіди будуть підтримувати нас", – додав президент.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.