В Ірландії 80 тис українців, вони відіграють важливу роль у повоєнній відбудові України – прем'єр

В Ірландії зараз знаходяться 80 тисяч громадян України, які будуть грати важливу роль у відбудові після закінчення російської війни, повідомив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін.

"Мільйони українців змушені були виїхати з України. І в Ірландії 80 тисяч українців. Вони є тим, що збагачують наші громади. У мене немає сумніву, що вони будуть грати важливу роль у відбудові своєї країни, коли російська війна закінчиться", – сказав Мартін на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні