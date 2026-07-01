Інтерфакс-Україна
Події
20:08 01.07.2026

В Ірландії 80 тис українців, вони відіграють важливу роль у повоєнній відбудові України – прем'єр

1 хв читати
В Ірландії 80 тис українців, вони відіграють важливу роль у повоєнній відбудові України – прем'єр

В Ірландії зараз знаходяться 80 тисяч громадян України, які будуть грати важливу роль у відбудові після закінчення російської війни, повідомив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін.

"Мільйони українців змушені були виїхати з України. І в Ірландії 80 тисяч українців. Вони є тим, що збагачують наші громади. У мене немає сумніву, що вони будуть грати важливу роль у відбудові своєї країни, коли російська війна закінчиться", – сказав Мартін на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні

Теги: #відбудова #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 01.07.2026
Прем'єр Ірландії обіцяє підтримку Україні під час головування в ЄС

Прем'єр Ірландії обіцяє підтримку Україні під час головування в ЄС

19:49 01.07.2026
Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

19:45 01.07.2026
Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

19:35 01.07.2026
Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається на позитивне рішення – Зеленський

Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається на позитивне рішення – Зеленський

17:41 01.07.2026
Кошта очікує, що під час головування Ірландії буде досягнуто прогрес в переговорах про членство України в ЄС

Кошта очікує, що під час головування Ірландії буде досягнуто прогрес в переговорах про членство України в ЄС

16:46 01.07.2026
Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

14:24 01.07.2026
Зеленський прибув в Ірландію

Зеленський прибув в Ірландію

11:34 01.07.2026
Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

16:20 26.06.2026
Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко

Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко

15:55 11.06.2026
Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається на позитивне рішення – Зеленський

Зеленський: Є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні

ОСТАННЄ

НБУ отримав лист "Укрпошти" щодо ускладнень з відсторонення Смілянського та порадиться з урядом для вибору моделі реагування

Вже відомо про чотирьох постраждалих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Генштаб ЗСУ: Уражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами Центру космічного зв'язку у Московській області

Зеленський: Є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні

Умєров: Запроваджуємо Fast Track для експорту військової продукції – 30 днів від моменту заявки до рішення

"Укренерго" не прогнозує відключень е/е у четвер

Двоє поранених вдень через російські атаки по Дніпропетровщині – ОВА

Відомо про 19 постраждалих через атаку російського дрона по середмістю Херсона – МВА

Німеччина прагне збільшити виробництво на своїй території озброєння американської розробки – Пісторіус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА