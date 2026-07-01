Інтерфакс-Україна
Події
20:05 01.07.2026

Прем'єр Ірландії обіцяє підтримку Україні під час головування в ЄС

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Прем'єр Ірландії обіцяє підтримку Україні під час головування в ЄС

Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін обіцяє постійну підтримку Україні під час головування у Раді Європейського Союзу.

"Під час того, як Ірландія вступає в головування в ЄС, я обіцяю постійну підтримку України. Ми будемо працювати, щоб добитися того, щоб ми отримали політичну, фінансову і військову підтримку, ту, яку потребує Україна для того, щоб боротися з російською агресією", – сказав Мартін на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Він також запевнив, що тиск на Росію буде посилюватися, зокрема, завдяки 21-му та 22-му пакету санкцій ЄС, які готуються.

Крім того, Ірландія під час головування в ЄС буде працювати над відкриттям усіх кластерів щодо перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

Теги: #підтримка #єс #ірландія

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