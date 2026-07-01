Інтерфакс-Україна
Події
20:03 01.07.2026

НБУ отримав лист "Укрпошти" щодо ускладнень з відсторонення Смілянського та порадиться з урядом для вибору моделі реагування

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НБУ отримав лист "Укрпошти" щодо ускладнень з відсторонення Смілянського та порадиться з урядом для вибору моделі реагування
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) отримав офіційний лист АТ "Укрпошта", взяв до уваги інформування про обставини, які ускладнюють реалізацію рішення щодо керівника компанії, та реагуватиме зважено в межах своїх повноважень і чинних процедур, повідомила пресслужба центробанку в середу.

"Юридичні підстави для подальших дій та розподіл відповідальності за виконання встановлених вимог повною мірою стосуються усіх учасників процесу – Національного банку як регулятора, АТ "Укрпошта" та її посадових осіб, а також акціонера компанії в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури", – йдеться в повідомленні регулятора.

У центробанку зауважили, що особливості діяльності юросіб, єдиним акціонером яких є держава, на практиці можуть ускладнювати безперешкодну реалізацію загальних вимог, встановлених для учасників платіжного ринку. Проте щодо "Укрпошти" як надавача фінансових платіжних послуг спеціальних виключень не передбачено і застосовується загальний підхід.

Регулятор запевнив, що оскільки компанія залишається частиною критичної інфраструктури, рішення щодо неї ухвалюватимуться зважено, з урахуванням потреби збереження її безперебійної роботи.

"З іншого боку, особливості правового статусу АТ "Укрпошта" не є перешкодою для реалізації повноважень Національного банку за наявності відповідних підстав та дотримання установлених чинним законодавством процедур. Цей статус так само не звільняє компанію від належного виконання встановлених вимог", – наголосили в НБУ та додали, що центробанк проведе відповідні консультації з урядом і профільним міністерством для обрання оптимальної моделі реагування.

Як повідомлялося, 22 червня 2026 року НБУ визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг через системні порушення, зафіксовані в діяльності компанії у 2023-2026 роках. Відповідно до рішення регулятора, компанія мала протягом п'яти робочих днів відсторонити його від керівництва, а уповноважений орган – протягом двох місяців призначити нового керівника.

Водночас 1 липня Смілянський заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, а національний поштовий оператор працює у штатному режимі.

 

Теги: #кадри #нбу #укрпошта

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