Вже відомо про чотирьох постраждалих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

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До чотирьох людей збільшилась кількість постраждалих у Полтавському районі через влучання російської ракети по промисловому підприємству, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Станом на зараз відомо про чотирьох травмованих внаслідок атаки. Одна людина перебуває в лікарні, троє людей від госпіталізації відмовилися", – написав він у Телеграмі у середу увечері.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.