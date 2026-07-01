Інтерфакс-Україна
Події
19:58 01.07.2026

Вже відомо про чотирьох постраждалих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

1 хв читати
Вже відомо про чотирьох постраждалих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА
Фото: https://poltava.to

До чотирьох людей збільшилась кількість постраждалих у Полтавському районі через влучання російської ракети по промисловому підприємству, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Станом на зараз відомо про чотирьох травмованих внаслідок атаки. Одна людина перебуває в лікарні, троє людей від госпіталізації відмовилися", – написав він у Телеграмі у середу увечері.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

 

Теги: #полтава #атака #підприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 01.07.2026
Прокудін: Оператор ворожого дрона точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, поранено вже шестеро людей

Прокудін: Оператор ворожого дрона точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, поранено вже шестеро людей

08:07 01.07.2026
У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

06:35 01.07.2026
Запоріжжя зазнало ворожої атаки, поранено жінку – ОВА

Запоріжжя зазнало ворожої атаки, поранено жінку – ОВА

22:28 30.06.2026
Ворог атакував БпЛА електровоз у Дніпропетровській області, поїзд вчасно зупинили – "Укрзалізниця"

Ворог атакував БпЛА електровоз у Дніпропетровській області, поїзд вчасно зупинили – "Укрзалізниця"

21:56 30.06.2026
У Сумах вже 21 людина звернулася до медиків після ранкових російських ударів – ОВА

У Сумах вже 21 людина звернулася до медиків після ранкових російських ударів – ОВА

21:51 30.06.2026
Керівництво Одещини обговорило із делегацією Сенату США захист морської інфраструктури та енергетичну стійкість

Керівництво Одещини обговорило із делегацією Сенату США захист морської інфраструктури та енергетичну стійкість

21:27 20.06.2026
У Полтаві через атаку РФ поранено трьох дітей

У Полтаві через атаку РФ поранено трьох дітей

22:25 19.06.2026
Російські БпЛА атакували підприємство в Тростянці, відомо про двох постраждалих – ОВА

Російські БпЛА атакували підприємство в Тростянці, відомо про двох постраждалих – ОВА

14:47 05.06.2026
Вісім працівників поранено через ворожий удар по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини

Вісім працівників поранено через ворожий удар по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини

19:02 02.06.2026
Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається на позитивне рішення – Зеленський

Зеленський: Є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні

ОСТАННЄ

Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Генштаб ЗСУ: Уражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами Центру космічного зв'язку у Московській області

Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається на позитивне рішення – Зеленський

Зеленський: Є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні

Умєров: Запроваджуємо Fast Track для експорту військової продукції – 30 днів від моменту заявки до рішення

"Укренерго" не прогнозує відключень е/е у четвер

Двоє поранених вдень через російські атаки по Дніпропетровщині – ОВА

Відомо про 19 постраждалих через атаку російського дрона по середмістю Херсона – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА