19:58 01.07.2026
Вже відомо про чотирьох постраждалих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА
Фото: https://poltava.to
До чотирьох людей збільшилась кількість постраждалих у Полтавському районі через влучання російської ракети по промисловому підприємству, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
"Станом на зараз відомо про чотирьох травмованих внаслідок атаки. Одна людина перебуває в лікарні, троє людей від госпіталізації відмовилися", – написав він у Телеграмі у середу увечері.
Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.