Зеленський про висунуте звинувачення в підриві "Північного потоку": Ми не знаємо деталей, органи двох країн мають зв'язатися

Україна не отримувала офіційно усі деталі щодо справи про підрив на газопроводі "Північний потік", відповідні органи України та Німеччини мають зв'язатися щодо цього, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми не знаємо зараз усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно усіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн з'єднаються, і ми коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Раніше повідомлялося, що німецькі прокурори звинуватили громадянина України Сергія Кузнєцова, підозрюваного у справі про підрив на газопроводі "Північний потік" в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об'єктів.

З 21 серпня 2025 р. Кузнєцов був ув'язнений у італійському місті Річчоне, у вересні суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до ФРН, після чого його заарештували в Німеччині. "Виконано ордер на арешт у зв'язку з підозрою у саботажі газопроводів "Північний потік". Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт громадянина України Сергія К", – йшлося у повідомленні на сайті Федеральної прокуратури.

Крім того, 30 вересня в Польщі затримали громадянина України Володимира Ж. за підозрою у вибуху газопроводів "Північний потік". Його розшукували за Європейським ордером на арешт, виданим німецькою розвідкою. У жовтні суд у Польщі вирішив відмовити в екстрадиції підозрюваного в Німеччину і постановив негайно його звільнити.

Влада Німеччини в рамках розслідування підривів газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" видала ордер на арешт сімох осіб.

Телеканал ZDF у середу повідомив, що Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила підозрюваного в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році. "Прокуратура звинувачує українця Сергія К. в антиконституційному саботажі та у військових злочинах", – інформує телеканал. Судові слухання мають відбутися у Вищому земельному суді Гамбурга. У прокуратурі цю інформацію не коментують.

Сергій К. зараз перебуває у слідчому ізоляторі в Гамбурзі. За даними ZDF, доказ його провини є незаперечним завдяки власним заявам затриманого, зробленого в телефонних розмовах під час його екстрадиції з Італії.