Інтерфакс-Україна
Події
19:54 01.07.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами Центру космічного зв'язку у Московській області

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Генштаб ЗСУ: Уражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами Центру космічного зв'язку у Московській області
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про результати ураження Центру космічного зв'язку збройних сил РФ у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області 26 червня 2026р.

"Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено)", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

"Це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ", – зазначається у повідомленні Генштабу.

 

Теги: #генштаб_зсу #цкз #ураження

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