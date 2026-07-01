Генштаб ЗСУ: Уражено основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами Центру космічного зв'язку у Московській області

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про результати ураження Центру космічного зв'язку збройних сил РФ у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області 26 червня 2026р.

"Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено)", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

"Це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ", – зазначається у повідомленні Генштабу.