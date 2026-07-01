Вступ в ЄС це те, чого український народ заслуговує, наше завдання перемогти виклики проблем з його сусідами – прем'єр Ірландії

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Український народ заслуговує на європейський спосіб життя, і Росія не може перемогти у цій війні, заявив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін.

"Український народ заслуговує і потребує – це те, до чого вони прагнуть, захищаючи країну. Вони хочуть європейський спосіб життя і всі свободи, які з цим пов'язані. І ми маємо це мати на увазі як центральну ціль. І Росія не може перемогти в цій війні", – сказав Мартін на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

За словами, прем'єра Ірландії, двосторонні стосунки є проблематичними для вступу ЄС не вперше. Тому є завдання в тому, щоб ми перемогли ці виклики.

"І я вважаю, що виходячи з того, що сталося в Угорщині після виборів, це можна сказати, ковток свіжого повітря в підході до Європи. Ми сподіваємося, що це піде далі. І в плані відкриття нових кластерів для України і Молдови, і насправді для західних, Балканських країн і інших", – додав Мартін.