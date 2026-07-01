Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її в ОПК – прем'єр

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Ірландія завершує розслідування можливого надходження її продукції до РФ, яка використовує її для військового виробництва, повідомив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін.

"Ми обговорили цю проблему конкретно в двохсторонній зустрічі, яку ми щойно провели. І я пояснив Володимиру (Зеленському – ІФ-У), що ми закінчуємо розслідування і ми отримуємо всі факти у цілісності цієї проблеми. Я думаю, потім ми це винесемо на розгляд Комісії і ми не хочемо бути в ситуації, коли матеріали, які виробляються на підприємстві в Ірландії, відправляються в Росію на підтримку їх воєнної машини", – сказав Мартін на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

У свою чергу, глава Української держави зазначив, що сподівається на позитивний результат у цьому розслідуванні, і наголосив на важливості того, щоб зменшувалася російська економіка.

"Як тільки економіка Росії зменшується, зменшується можливість масованих атак. Тому ми дуже зацікавлені в результаті цього розслідування", – додав Зеленський.

8 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту глинозему в РФ.

"Нещодавні розслідування щодо експорту глинозему викликають серйозне занепокоєння через можливе потрапляння вироблених у Європі матеріалів до ланцюгів постачання, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом… Ми вітаємо рішення ірландської влади розпочати офіційне розслідування та очікуємо, що воно буде проведене оперативно, незалежно та прозоро", – написав він у соцмережі Х.