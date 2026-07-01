Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається на позитивне рішення – Зеленський

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Україна пропонує Ірландії drone deal і сподівається, що Ірландія буде позитивно розглядати такі можливості майбутньої співпраці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми пропонуємо drone deal, відповідні технології. Це дає можливість створювати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями і дуже віримо, що Ірландія

позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Також лідери під час своєї зустрічі обговорили додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни.

"Росія зараз може тільки одне – вбивати, бо в Росії вже не залишилася сильної економіки. Росії вже не зберегти обличчя після всіх злочинів, ударів, після всіх цих історичних помилок. Єдине, що зараз треба від них – це, щоб вона закінчила війну", – наголосив Зеленський.