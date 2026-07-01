Інтерфакс-Україна
Події
19:28 01.07.2026

Зеленський: Є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні

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Зеленський: Є інформація про підготовку РФ чергового удару по Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Згідно з даними розвідки росіяни готують черговий масований удар по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у середу, 1 липня.

"Сьогодні є інформація дуже неприємна про чергову підготовку такого російського масового удару. Є дані розвідки. І одразу після нашої пресконференції, після нашого спілкування я дуже швидко буду з командою повертатися в Україну", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Президент закликав українців бути обережним, зважати на сигнали повітряної тривоги та просуватися в укриття.

"Ми знаємо, що Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні. Цієї ночі саме така загроза", – повідомив Зеленський.

Він додав, що сьогодні та найближчими днями протиповітряна оборона і українські воїни будуть робити все, що зможуть.

"Я вже дав відповідні доручення – військовим, міністру внутрішніх справ, спеціальним службам і розвідкам. Але всі маємо розуміти, з ким ми маємо справу і ту підлість, з якою Росія продовжує цю війну. Треба поставити Росію в умови, коли, окрім миру, у них не буде інших альтернатив", – наголосив глава держави.

Теги: #удар #зеленський #рф

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