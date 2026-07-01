Інтерфакс-Україна
Події
19:20 01.07.2026

Умєров: Запроваджуємо Fast Track для експорту військової продукції – 30 днів від моменту заявки до рішення

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Умєров: Запроваджуємо Fast Track для експорту військової продукції – 30 днів від моменту заявки до рішення
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Уряд України скоротив з 90 до 30 днів термін розгляду заявок українських виробників для експорту окремих категорій військової продукції до країн-учасників Drone Deal, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров

"Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає нову модель розгляду заявок на експорт для українських виробників. Вона діятиме для поставок до країн, з якими Україна підписала угоди у форматі Drone Deal. Головна зміна – термін розгляду скорочується з 90 до 30 днів", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, Fast Track дозволить швидше запускати міжнародні контракти, розширювати співпрацю з партнерами та відкривати нові можливості для українського оборонно-промислового комплексу. Окрім цього, таке рішення дозволить отримати додаткові можливості для забезпечення Сил оборони.

"Водночас безпека залишається безумовним пріоритетом. Міністерство оборони спільно з іншими складовими сектору безпеки сформує перелік критичних товарів і технологій, експорт яких може становити загрозу національній безпеці. Для них спрощена процедура не застосовуватиметься", – наголосив Умєров

У стандартних випадках рішення про експорт ухвалюватиметься до 30 днів без обов'язкового розгляду на Міжвідомчій комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Комісія долучатиметься лише у двох випадках: якщо йдеться про критичні товари або якщо під час розгляду заявки по Fast Track виникнуть застереження.

"Ми скорочуємо строки, але не зменшуємо контроль. Це рішення дозволить українським виробникам працювати швидше, а державі – зберігати всі необхідні запобіжники для захисту національної безпеки", – резюмував Умєров.

 

Теги: #війська #продукція #експорт

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