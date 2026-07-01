Двоє поранених вдень через російські атаки по Дніпропетровщині – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Двоє людей дістали поранень через понад 40 атак ворога по чотирьох районах області безпілотниками та артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпровському районі потерпали Солонянська, Новоолександрівська та Петриківська громади. Пошкоджені сільгосппідприємство, автомобілі, сільськогосподарська техніка. Виникли пожежі. Поранені двоє чоловіків 49 та 59 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграм.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Понівечені гуртожиток, інфраструктура, приватні оселі.

У Синельниківському районі противник завдав удару й по Петропавлівській, Васильківській та Славгородській громадах, пошкоджені автівки.

У Павлоградському районі росіяни цілили по Юріївській громаді, сталася пожежа.