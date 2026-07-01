Інтерфакс-Україна
Події
18:39 01.07.2026

Відомо про 19 постраждалих через атаку російського дрона по середмістю Херсона – МВА

1 хв читати
Відомо про 19 постраждалих через атаку російського дрона по середмістю Херсона – МВА

До 19 людей зросла кількість постраждалих через атаку російського безпілотника по будівлі у середмісті Херсона, повідомили у міській військовій адміністрації.

"Вже відомо про 19 потерпілих через удар ворожого безпілотника типу "Гербера/Шахед" в середмісті близько опівдні. 40-річний співробітник Херсонської міської ради дістав мінно-вибухову травму. Він самостійно звернувся до медиків", – йдеться у повідомленні МВА у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про одну загиблу та 15 постраждалих. 

Теги: #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 01.07.2026
До 10 людей зросла кількість поранених через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

До 10 людей зросла кількість поранених через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

13:35 01.07.2026
Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

11:56 01.07.2026
Дві співробітниці ДПС дістали поранення, донька однієї з них загинула внаслідок удару дрона по маршрутці в Херсоні

Дві співробітниці ДПС дістали поранення, донька однієї з них загинула внаслідок удару дрона по маршрутці в Херсоні

08:37 01.07.2026
Прокудін: Оператор ворожого дрона точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, поранено вже шестеро людей

Прокудін: Оператор ворожого дрона точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, поранено вже шестеро людей

08:07 01.07.2026
У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

20:37 30.06.2026
Росіяни поцілили дроном по цивільній автівці у Херсоні: одна людина загинула, ще троє поранені

Росіяни поцілили дроном по цивільній автівці у Херсоні: одна людина загинула, ще троє поранені

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих внаслідок авіаударів ворога по Харкову

Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

Ворог атакував Одещину балістикою, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – ОВА

Зеленський прибув в Ірландію

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

ОСТАННЄ

Німеччина прагне збільшити виробництво на своїй території озброєння американської розробки – Пісторіус

Україна вкладає майже 1 млрд грн у масштабування виробництва вибухових речовин – Brave1

У Харкові 32 постраждалих і один загиблий внаслідок авіаударів ворога

Кошта очікує, що під час головування Ірландії буде досягнуто прогрес в переговорах про членство України в ЄС

До 26 зросла кількість постраждалих у Харкові, найменшій з них 1 рік

Рада ухвалила нову редакцію закону про права та підтримку ВПО

Четверо постраждалих через дві російські атаки по Сумах – ОВА

Посол США в НАТО: На саміті слід очікувати довгострокових зобов'язань щодо підтримки України

Двоє загиблих внаслідок авіаударів ворога по Харкову

Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА