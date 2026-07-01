Відомо про 19 постраждалих через атаку російського дрона по середмістю Херсона – МВА

До 19 людей зросла кількість постраждалих через атаку російського безпілотника по будівлі у середмісті Херсона, повідомили у міській військовій адміністрації.

"Вже відомо про 19 потерпілих через удар ворожого безпілотника типу "Гербера/Шахед" в середмісті близько опівдні. 40-річний співробітник Херсонської міської ради дістав мінно-вибухову травму. Він самостійно звернувся до медиків", – йдеться у повідомленні МВА у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про одну загиблу та 15 постраждалих.