Німеччина прагне збільшити виробництво на своїй території озброєння американської розробки – Пісторіус

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Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема шляхом виробництва американських систем озброєння або їхніх компонентів за ліцензією на території Німеччини.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу, повідомляє Politico.

На запитання, чи не підірве виробництво американської зброї в Німеччині прагнення Європи стати менш залежною від Вашингтона, Пісторіус відповів негативно.

"Це справді очевидне протиріччя", – сказав Пісторіус, а потім додав: "Ніхто не говорив, що прагнення до більшої незалежності в оборонній промисловості означає прихильність виключно до європейських систем. Це не так, і так не буде в майбутньому".

"Ми знаємо, що американська виробнича база обмежена, її необхідно терміново розширювати (...) ось чому ми зацікавлені у виробництві певних систем та їхніх компонентів на території Німеччини", – наводять західні ЗМІ слова Пісторіуса, разом із яким були присутні канцлер ФРН Фрідріх Мерц і генсек НАТО Марк Рютте.

Він наголосив, що попри заяви про необхідність для Європи стати більш самостійною в питаннях оборони, ніхто не має наміру відмовлятися від американської зброї. Міністр пояснив, що є такі типи озброєння США, які Європа не виробляє, але які їй знадобляться в найближчі 5-10 років.

У свою чергу Рютте нагадав, що на майбутньому саміті в Анкарі обговорюватимуть використання збільшених оборонних видатків альянсу на зміцнення військового потенціалу та на розширення виробничих потужностей.

Він також заявив, що й після закінчення війни Росія проти України "залишатиметься довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки".

Наприкінці червня парламентський державний секретар у Міноборони ФРН Нільс Шмід заявляв, що Німеччині знадобиться чимало часу, щоб збільшити виробництво озброєння.

Перед цим Міноборони ФРН оголосило про відмову від закупівлі у німецького концерну Rheinmetall шести протикорабельних фрегатів F126 на суму 10 млрд євро. Замість F126 у міністерстві ухвалили рішення придбати у суднобудівної компанії TKMS AG & Co. KGaA вісім фрегатів MEKO A-200, які менші за розмірами та мають меншу вогневу потужність.

Крім того, у червні ФРН і Франція ухвалили рішення згорнути спільний проєкт створення винищувача наступного покоління Future Combat Air System (FCAS) на суму 100 млрд євро.