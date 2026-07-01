Україна вкладає майже 1 млрд грн у масштабування виробництва вибухових речовин – Brave1

Фото: Brave1

Шість компаній стали переможцями грантового конкурсу Brave1 на розвиток виробництва української вибухівки.

Як відзначив міністр оборони Михайло Федоров під час заходу Brave1 Advantage, загальна сума проєктів склала 944 млн грн, з яких державного співфінансування – 620 млн грн. У межах угод виробники вироблятимуть такі види вибухових речовин, як ТНТ, гексоген, ТЕН та пластифіковані аналоги C4.

Захід Brave1 Advantage організовано Міністерством оборони України, Міністерством цифрової трансформації України, БО Благодійним фондом розвитку обороноздатності України – DefDev та defense tech кластером Brave1. Стратегічні партнери заходу: TAF Industries, Vyriy, Fire Point, Glefa, F-Drones, Генерал Черешня, Phantom Defense. Головні партнери: Skyfall, Kort. Партнер – UBM.

"За ці 3 роки Brave1 cтав найбільшим венчурним defense tech інвестором у Європі, видавши майже 1000 грантів на понад 5,8 млрд грн. Але найголовніше – що гранти Brave1 стали чітким вказівником, куди варто рухатися українським виробникам оборонних технологій. Зокрема, зараз ми максимально фокусуємося на роботизації фронту для збереження життів військових, створенні дешевих крилатих ракет із технологіями штучного інтелекту, доступних українських радарах для малої системи ППО, а також на розвитку енергетичної зброї, зокрема лазерного ППО, яке вже проходить тестування", – відзначив міністр оборони України Михайло Федоров.

У межах заходу Brave1 Advantage також було представлено перше масштабне експо вогневої сили України. Зокрема свої вироби представили понад 70 виробників боєприпасів, вибухових речовин, а також засобів ураження. Крім того, у спеціальній секретній зоні Вогневої сили України були представлені останні досягнення української ракетної промисловості – балістичні, крилаті та зенітні ракети, реактивні дрони та українські КАБи.

Український кластер оборонних технологій Brave1 презентував оновлену грантову програму, до якої увійшли 53 нових грантових пріоритетів. Серед них: матеріали та компоненти для ракет, ройові системи, автономні дрони, радари та навігація, підводні дрони та торпеди, лазерна зброя та рейкотрони, високоточні боєприпаси, РЕБ проти КАБів та ракет, гіперспектральні камери тощо. На ці розробки українські інноватори можуть отримати від 500 тис до 8 млн грн залежно від рівня готовності розробки.

"Поле бою безперервно змінюється, тому ми у Brave1 маємо динамічно адаптувати наші грантові програми під актуальні потреби Сил оборони. За завданням Міністра оборони ми актуалізували ці програми, щоб випереджати ворога в кожному технологічному циклі. У співпраці з військовими ми визначили нові пріоритети – це саме ті технології, які здатні дати Україні реальну перевагу на полі бою. Закликаємо українських інноваторів та технологічні компанії активно долучатися й подаватися на гранти від Brave1", – зазначив CEO кластера Андрій Гриценюк.

Кластер повідомив також про запуск нової спецгрантової програми, інтегрованої з міжнародною програмою BraveTech EU. В її межах можна також отримати до 8 млн грн – незалежно від рівня готовності технологій. У цю програму увійшло понад 40 технологічних пріоритетів, серед яких: швидкісні засоби ураження, модулі автоматичного наведення для таких засобів, евакуаційні БПЛА, перехоплювачі ручного запуску, екзоскелети та комплекси активного захисту (КАЗ), легкі торпеди, боєприпаси та комплекси генерації ЕМІ, протибліндажні боєприпаси та водневі паливні елементи.

Ознайомитися з усіма технологічними пріоритетами можна на https://grants.brave1.tech

У межах заходу було також представлено Brave Prime – новий напрямок Brave1, що запускає стратегічну співпрацю кластеру з великими провідними компаніями світу. Головна мета ініціативи – створення механізму інтеграції світових лідерів в українську екосистему оборонних інновацій. Першим кроком у цьому напрямку стало підписання на заході угод з лідерами світової оборонної індустрії, SAAB та Airbus.

"Ми багато працюємо з маленькими і середніми компаніями. Проте ми розуміємо, що без праймів, без підтримки великих гравців на ринку ми можемо втратити багато знань та можливостей для української екосистеми", – сказала Ірина Заболотна, COO Brave1.

Brave 1 та Міноборони також анонсували на 2026 рік нові грантові конкурси, учасники яких можуть отримати 100+ млн грн на проривні технології. Серед таких: ракети, що запускаються з БПЛА, анти-КАБ, гуманоїдні роботи, українські радари, разерна ППО та мікрохвильові засоби ураження.