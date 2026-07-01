У Харкові 32 постраждалих і один загиблий внаслідок авіаударів ворога

Фото: ДСНС Харківщини

За уточненою інформацією, ворог вдарив по Харкову 7 КАБами, влучання зафіксовані у Київському, Основ’янському та Новобаварському районах, є загиблий і постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину відомо про 32-х постраждалих. Загинув один – 15-річний хлопець", – написав Терехов у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про двох загиблих та 26 постраждалих, наймолодшій з яких 1 рік, а найстарішому – 71 рік.