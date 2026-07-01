Інтерфакс-Україна
Події
18:12 01.07.2026

У Харкові 32 постраждалих і один загиблий внаслідок авіаударів ворога

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У Харкові 32 постраждалих і один загиблий внаслідок авіаударів ворога
Фото: ДСНС Харківщини

За уточненою інформацією, ворог вдарив по Харкову 7 КАБами, влучання зафіксовані у Київському, Основ’янському та Новобаварському районах, є загиблий і постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину відомо про 32-х постраждалих. Загинув один – 15-річний хлопець", – написав Терехов у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про двох загиблих та 26 постраждалих, наймолодшій з яких 1 рік, а найстарішому – 71 рік.

Теги: #харків #авіаудари

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