Кошта очікує, що під час головування Ірландії буде досягнуто прогрес в переговорах про членство України в ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта сподівається, що під час президенства в Раді ЄС Ірландії, буде досягнутий суттєвий прогрес в переговорах з країнами-кандидатами на членство в Європейському союзі. До їх числа входить і Україна.

"Нещодавнє офіційне відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою показує, що наша відданість розширенню – це наша найкраща інвестиція в мир, безпеку, стабільність та процвітання в Європі. Ми розпочали переговори щодо першого кластера і хочемо відкрити всі інші кластери якомога швидше. Ми повинні розвивати цей відновлений імпульс у процесі вступу та працювати разом, щоб досягти суттєвого прогресу в переговорах з усіма країнами-кандидатами під час ірландського головування", – заявив він у середу в Дубліні на церемонії відкриття ірландського головування, яке розпочалося 1 липня і завершиться 31 грудня. До Ірландії в Раді ЄС головував Кіпр, а після Ірландії головування перейде Литві. На церемонії також присутній президент України Володимир Зеленський.

Кошта зазначив, що девіз ірландського президентства "кришталево чіткий: "сила в єдності". "Зараз настав час принести мудрість і позитив, отримані під час шляху Ірландії в Європейському Союзі, щоб допомогти Європі пройти цей складний глобальний геополітичний переломний момент. Цінності, конкурентоспроможність і безпека – це три стовпи порядку денного вашого президентства. Вони також є ключовими пріоритетами для нашого Союзу", – наголосив президент Європейської ради.

Він нагадав, що Європейський Союз – це союз цінностей. "Мир, демократія, солідарність і безпека – в нашій ДНК. Зараз, як ніколи раніше, Європейський Союз повинен захищати ці цінності в Європі та в усьому світі. Я вітаю вашу відданість зміцненню ролі Європейського Союзу як принципового глобального гравця, а також вашу тверду підтримку Організації Об’єднаних Націй, багатосторонності та поваги до міжнародного права", – сказав Кошта.

За словами президента Європейської ради, ці принципи "лежать в основі того, що ми повинні продовжувати захищати більше, ніж будь-коли", а зусилля повинні бути спрямовані на досягнення миру та безпеки в Газі, на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Ірані, Ормузькій протоці та на всьому Близькому Сході. "І, звичайно, вони також повинні залишатися в центрі зусиль для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Присутність президента Зеленського тут сьогодні є потужним нагадуванням про те, що наша відданість залишається непорушною. Але наше бачення виходить за рамки війни, тому що майбутнє України – у Європейському Союзі", – переконаний він.