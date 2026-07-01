Інтерфакс-Україна
Події
17:31 01.07.2026

До 26 зросла кількість постраждалих у Харкові, найменшій з них 1 рік

1 хв читати
До 26 зросла кількість постраждалих у Харкові, найменшій з них 1 рік
Фото: Харківська ОВА

Станом на 17:15 кількість постраждалих внаслідок серії авіаударів по Харкову зросла до 26, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину відомо про 26 постраждалих на п’яти локаціях. Наймолодшій постраждалій – усього рік, найстаршому – 71", – написав Терехов у телеграм-каналі.

Раніше Терехов повідомляв по 2 загиблих, один з яких – 15-річний хлопець. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, загинула 1 людина, ще 13, у тому числі двоє дітей, – постраждали.

Теги: #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 01.07.2026
У Харкові 32 постраждалих і один загиблий внаслідок авіаударів ворога

У Харкові 32 постраждалих і один загиблий внаслідок авіаударів ворога

17:08 01.07.2026
Двоє загиблих внаслідок авіаударів ворога по Харкову

Двоє загиблих внаслідок авіаударів ворога по Харкову

16:36 01.07.2026
Щонайменше 6 постраждалих, серед яких підліток, внаслідок авіаударів по Харкову

Щонайменше 6 постраждалих, серед яких підліток, внаслідок авіаударів по Харкову

16:10 01.07.2026
Ворог вдарив КАБом по Харкову, є постраждалі

Ворог вдарив КАБом по Харкову, є постраждалі

19:59 29.06.2026
Одна загибла, 12 постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову

Одна загибла, 12 постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову

17:04 29.06.2026
У Харкові вже 10 постраждалих, одна людина загинула

У Харкові вже 10 постраждалих, одна людина загинула

16:13 29.06.2026
До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові, одна людина загинула

15:59 29.06.2026
Щонайменше один загиблий і двоє поранених у Харкові внаслідок ворожого авіаудару

Щонайменше один загиблий і двоє поранених у Харкові внаслідок ворожого авіаудару

21:09 28.06.2026
Удар дрона спровокував пожежу в складській будівлі в Харкові

Удар дрона спровокував пожежу в складській будівлі в Харкові

14:02 28.06.2026
Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

Одна людина постраждала через удар по АЗС у Харкові

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих внаслідок авіаударів ворога по Харкову

Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

Ворог атакував Одещину балістикою, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – ОВА

Зеленський прибув в Ірландію

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

ОСТАННЄ

Німеччина прагне збільшити виробництво на своїй території озброєння американської розробки – Пісторіус

Україна вкладає майже 1 млрд грн у масштабування виробництва вибухових речовин – Brave1

Кошта очікує, що під час головування Ірландії буде досягнуто прогрес в переговорах про членство України в ЄС

Рада ухвалила нову редакцію закону про права та підтримку ВПО

Четверо постраждалих через дві російські атаки по Сумах – ОВА

Посол США в НАТО: На саміті слід очікувати довгострокових зобов'язань щодо підтримки України

До 10 людей зросла кількість поранених через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

У румунському поромному ПП "Ісакча" фіксується скупчення транспорту – ДПСУ

Ворог атакував Одещину балістикою, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА