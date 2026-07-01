17:31 01.07.2026
До 26 зросла кількість постраждалих у Харкові, найменшій з них 1 рік
Фото: Харківська ОВА
Станом на 17:15 кількість постраждалих внаслідок серії авіаударів по Харкову зросла до 26, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На дану хвилину відомо про 26 постраждалих на п’яти локаціях. Наймолодшій постраждалій – усього рік, найстаршому – 71", – написав Терехов у телеграм-каналі.
Раніше Терехов повідомляв по 2 загиблих, один з яких – 15-річний хлопець. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, загинула 1 людина, ще 13, у тому числі двоє дітей, – постраждали.