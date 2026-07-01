Рада ухвалила нову редакцію закону про права та підтримку ВПО

Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону (№12301) про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

"Цей закон має надзвичайне значення, адже він закріплює сучасну державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про перехід від формальної реєстрації ВПО до реальної підтримки з боку держави. Зокрема, документ передбачає державні гарантії для тих, хто мешкає у місцях тимчасового проживання, а також розширення спектра соціальних послуг. Він покликаний допомогти переселенцям у розв’язанні житлових питань", – сказав журналістам голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко (фракція "Слуга народу").

Закон, зокрема, передбачає запровадження електронного кабінету для ВПО, за допомогою якого здійснюватиметься оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб. Закон також визначає прозорі процедури взяття та зняття з обліку ВПО (за заявою, рішенням адміністрації, виїздом за кордон, тривалою відсутністю).

Крім того, документ встановлює, що внутрішньо переміщені особи замість паперової довідки отримуватимуть витяг з електронної бази даних, що дозволить отримувати необхідні послуги без прив’язки до паперового документа.

Згідно з законом соціальні та пенсійні виплати ВПО здійснюються на загальних підставах незалежно від дати переміщення, без вимоги підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Він також передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах переміщення: евакуація, адаптація, інтеграція, повернення, реінтеграція.

Одночасно закон гарантує, що примусове переміщення внутрішньо переміщених осіб є недопустимим.

Закон гарантує державну підтримку у реалізації права на житло як через загальні механізми, передбачені житловим законодавством, так і через спеціальні інструменти, розроблені саме для внутрішньо переміщених осіб. Він визначає, що проживання ВПО у житлі для тимчасового користування не може бути обмежене строками безоплатного проживання під час воєнного чи надзвичайного стану та ще протягом шести місяців після їх завершення. Документ також регулює діяльність місць тимчасового проживання та передбачає можливість отримання пільгових кредитів, лізингу, оренди й інших способів набуття житла. Крім того, законопроєкт гарантує переселенцям доступ до психологічної допомоги, оздоровлення та засобів реабілітації.